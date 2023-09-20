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20 сен 2023

Автомобили Lada получат китайский вариатор

Автомобили Lada получат китайский вариатор

АвтоВАЗ планирует оснащать новые модели Lada вариатором производства китайской компании WanLiYang (WLY)

Стало известно, что первые прототипы Lada Vesta NG уже получили коробку WanLiYang CVT1. В ближайшее время с завода сойдет первая партия автомобилей. Следует отметить, что данный вариатор уже устанавливался на предсерийный вариант седана Lada Aura, который показали в июне этого года. К слову, автомобиль оснащается 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 122 л.с. Пока информации о изменении стоимости нет. Актуальная версия Lada Vesta NG оценивается от 1 239 900 рублей.

Напомним, что на данный момент все комплектации Lada Vesta NG предлагаются с 5-ступенчатой «механикой». Мотор - рядная бензиновая «четверка» мощностью 90 или 106 л.с. в зависимости от версии. Привод - передний.

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