Автомобили Lada получат китайский вариатор

АвтоВАЗ планирует оснащать новые модели Lada вариатором производства китайской компании WanLiYang (WLY)

Стало известно, что первые прототипы Lada Vesta NG уже получили коробку WanLiYang CVT1. В ближайшее время с завода сойдет первая партия автомобилей. Следует отметить, что данный вариатор уже устанавливался на предсерийный вариант седана Lada Aura, который показали в июне этого года. К слову, автомобиль оснащается 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 122 л.с. Пока информации о изменении стоимости нет. Актуальная версия Lada Vesta NG оценивается от 1 239 900 рублей.

Напомним, что на данный момент все комплектации Lada Vesta NG предлагаются с 5-ступенчатой «механикой». Мотор - рядная бензиновая «четверка» мощностью 90 или 106 л.с. в зависимости от версии. Привод - передний.