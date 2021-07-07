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7 июл 2021

Автомобили Lada получат турбо-мотор Renault

Автомобили Lada получат турбо-мотор Renault
Автор фото: фирма-производитель

Под капотом новых Lada может появиться мотор, который знаком россиянам по популярным кроссоверам марки Renault

Да, речь идет о турбированном моторе 1.3, который развивает 150 лошадиных сил. Его устанавливают на Renault Arkana, Duster и Kaptur. Мотор работает в паре как с автоматическими, так и механическими трансмиссиями.  Собственно, слухи о появлении этого мотора на Lada курсировали уже на протяжении трех лет. В последнее время они лишь усилились, в особенности после заявления французского концерна о локализации двигателя в России.

Собственно, Николя Мор на днях подтвердил всю информацию. Турбо-мотор 1.3 появится под капотом Lada. Правда, по прежнему неизвестно какие именно модели получат его. Скорее всего ими  будут легковушки стоимостью выше 1-1,2 млн рублей: о скором появлении таких автомобилей в ассортименте компании Николя Мор рассказал в начале лета.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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