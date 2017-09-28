На АвтоВАЗе вновь вернулись к теме оснащения своих моделей автоматическими трансмиссиями. Напомним, что сегодня у завода есть лишь классический «робот» АМТ5, который сделан на базе собственной 5-ступенчатой механической коробки передач.

В настоящее время АвтоВАЗ определился с трансмиссиями. Это будут вариатор и «автомат» Jatco. Первый известен по таким моделям как Nissan Micra и Nissan Juke, а классический 4-диапазонный гидромеханический «автомат» ранее устанавливался на несколько моделей Lada. Сейчас он есть только у Lada Granta и Datsun on-DO и mi-DO.

При этом, в Jatco не только модернизируют автоматическую трансмиссию, но и локализуют производство. Как сообщает «Русский автомобиль», данный проект рассматривался несколько лет назад, но был заморожен. Сейчас же, когда российский рынок восстанавливается, Jatco вновь вернулся к идее начать сборку «автоматов» в Тольятти.

О том, что АвтоВАЗ ведет переговоры с Renault-Nissan о производстве «автоматом» заявлял летом и президент российского автогиганта Николя Мор.