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27 сен 2023

Автомобили Lada пропишутся в Эфиопии

Автомобили Lada пропишутся в Эфиопии
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что компания АвтоВАЗ намерена наладить сборку автомобилей марки Lada в Эфиопии. Данную информацию подтвердил посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат

Как отмечает высокопоставленное лицо, АвтоВАЗ уже подписал контракт с одним из местных предприятий, и сборка автомобилей должна начаться в ближайшем будущем. Также планируется экспорт уже собранных машин в другие страны Африканского континента. Речь на данный момент идет о Кении, Сомали, Судане и Южном Судане. Правительство Эфиопии поддерживает даную инициативу и пообещало финансово поддерживать производство российских автомобилей в стране. Также ожидается, что помимо АвтоВАЗ к локализации сборки автомобилей в Эфиопии проявили интерес и две другие российские компании, но какие именно пока не уточняется.

Напомним, что несколько лет назад УАЗ достиг соглашения с заводом Bazra Motors в Эфиопии о производстве «Буханок» и «Патриотов», но с тех пор информации по данной инициативе не поступило. Их примеру последовала и компания АвтоВАЗ в 2021 году, договорившись с Bazra Motors о сборке всего модельного ряда Lada. Тогда планировалось выпускать около 10 000 автомобилей в год. Как можно догадаться, в начале 2022 года данный проект был заморожен.

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