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18 окт 2021

Автомобили Lada существенно подорожали

Автомобили Lada существенно подорожали

Помимо недобросовестных дилеров автопроизводители сами предпочитают повышать цены на свою продукцию. Взгляните, например, на Lada

Отечественный автомобильный концерн в который раз решил переписать ценники на свои машины. Это уже шестое изменение прайсов с начала 2021 года. Теперь давайте поговорим о цифрах. В среднем все модели подорожали на 9-13 тысяч рублей. Максимальный скачок зафиксирован у модели Niva Legend – плюс двадцать тысяч рублей (общая сумма составляет 659 тысяч рублей).  Интересно, но производитель стал и дороже оценивать некоторые оттенки цветовой палитры. Так, например, за «Аурум» (оранжевый, доступен для Гранты Кросс) придется отдать 15 000 рублей вместо 11 000.

Казалось бы, подорожание в виде десяти тысяч не выглядит чем-то ужасным, но давайте взглянем на динамику цен за несколько лет. Возьмем за основу модель Granta. Итак, как сообщает Автостат, на старте цена на LADA Granta в базовой комплектации составляла всего 229 тысяч рублей, топовый вариант предлагался покупателям за 260 тысяч рублей.  К январю 2015 года LADA Granta в базовой комплектации успела подорожать на 82,6 тысячи рублей - до 311,6 тысячи рублей. Топовая версия продавалась за 470,8 тысяч рублей.  А что мы имеем сейчас? Базовая цена на «Гранту» составляет 559900 тысяч рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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