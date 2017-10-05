О том, что АвтоВАЗ разработал систему дистанционного управления и диагностики для своих моделей стало известно еще в прошлом году на Московском международном автосалоне в Москве. Неожиданно в магазине приложений Google Play появилось приложение для управления системой, которое называется Лада Коннект.

Впрочем, пока приложение находится в стадии закрытого тестирования — об этом прямо написано на странице загрузки. В описании сказано, что с помощью Лада Коннект можно дистанционно открывать и закрывать двери и багажник, управлять системой автозапуска/предпусковыми подогревателями и штатной сигнализацией.

Также можно контролировать где находится автомобиль, заведен ли двигатель, сколько осталось бензина и какой заряд аккумулятора. Благодаря функции удаленной диагностики можно узнать о неполадках в автомобиле, чтобы иметь возможность отремонтировать автомобиль пока небольшая поломка не переросла в более серьезную. Мало того, система оценивает стиль вождения и дает рекомендации по более экономичной и безопасной езде.

Впрочем, как выяснилось, это не самостоятельная разработка АвтоВАЗа, а детище компании Smart Driving Labs, которая делала подобные системы для других компаний, например, для Lifan. Стоимость блока, устанавливаемого в автомобиль варьируется от 11 до 25 тысяч рублей.

На заводе не говорят, когда система появится на Lada Vesta и XRAY, но на прошлогоднем автосалоне было обещано, что появится она уже в этом году. Ну что ж, подождем еще немножко…

