«АвтоВАЗ» запатентовал названия трех новых моделей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» зарегистрировал в базе «Роспатента» три новых названия для своих моделей — Tensa, Forta и Kayna

Товарные знаки принадлежат классам «автомобили, запасные части и аксессуары к автомобилям, игрушки с подвижными частями, игры» и других. Интересно, что на румынском Forta значит «сила». Tensa с испанского переводится как «напряжение». Что касается Kayna, то это слово арабского происхождения, и считается, что так именовали рабынь-певиц или служанок. В пресс-службе «АвтоВАЗа» от комментариев отказались.

Между тем по данным издания «Российская Газета», появление патента еще не означает, что автопроизводитель намерен в ближайшее время вывести на рынок автомобили с такими названиями — возможно, «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарные знаки про запас.