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16 дек 2021

АвтоВАЗ анонсировал необычную новинку

АвтоВАЗ анонсировал необычную новинку
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» тизер с затемнённым силуэтом таинственной модели

Большинство пользователей сходятся во мнении, что за темнотой скрывается новый Xray. Правда, здесь возникают вопросы касательно жизнеспособности данной версии. Дело в том, что еще летом директор проекта Xray (Олег Груненков) заявил, что планы по обновлению модели отсутствуют. Впрочем, никто не мешает произвести с автомобилем модернизацию, например, оснастить полным приводом.

Такой сценарий вполне возможен. Более того, руководство АвтоВАЗ анонсировало запуск модели с полным приводом еще в 2017 году. Фактически, с технической точки зрения дооснастить кроссовер данной системой не составит большого труда, так как во многом он унифицирован с моделями Renault (построены на платформе B0). Вполне возможно, что инженеры АвтоВАЗа позаимствуют трансмиссию у Renault Duster.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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