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14 июл 2022

АвтоВАЗ анонсировал свой новый кроссовер

АвтоВАЗ анонсировал свой новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель
Похоже, что отечественный автомобильный гигант планирует активно использовать и развивать платформу, на которой построено семейство автомобилей LADA Vesta - руководство концерна анонсировало разработку кроссовера, который разделит  ту же платформу.
«После утверждения новой стратегии АвтоВАЗа мы активно приступим к разработке новинок. Сначала на базе нашей отечественной автовазовской платформы Vesta — и здесь наши стремления будут направлены в сторону кроссоверов. Этот модельный ряд является сегодня наиболее востребованным среди покупателей» — заявил президент компании в интервью российским СМИ.
 
В то же время стоит напомнить, что сборка "Вест" до сих пор не возобновлена.  С большой долей вероятности это произойдет лишь в следующем году, так как процесс адаптации машины под новые условия оказался гораздо сложнее, чем предполагалось.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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