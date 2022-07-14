АвтоВАЗ анонсировал свой новый кроссовер

Похоже, что отечественный автомобильный гигант планирует активно использовать и развивать платформу, на которой построено семейство автомобилей LADA Vesta - руководство концерна анонсировало разработку кроссовера, который разделит ту же платформу.

«После утверждения новой стратегии АвтоВАЗа мы активно приступим к разработке новинок. Сначала на базе нашей отечественной автовазовской платформы Vesta — и здесь наши стремления будут направлены в сторону кроссоверов. Этот модельный ряд является сегодня наиболее востребованным среди покупателей» — заявил президент компании в интервью российским СМИ.

В то же время стоит напомнить, что сборка "Вест" до сих пор не возобновлена. С большой долей вероятности это произойдет лишь в следующем году, так как процесс адаптации машины под новые условия оказался гораздо сложнее, чем предполагалось.