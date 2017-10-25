Автомобильный портал Motorpage
25 окт 2017

АвтоВАЗ до 2026 года выведет на рынок 12 новых моделей

АвтоВАЗ до 2026 года выведет на рынок 12 новых моделей
Автор фото: фирма-производитель

Компания АвтоВАЗ представила инвесторам среднесрочный план развития до 2026 года. Согласно презентации, в 2019 году завод представит две новые модели и проведет рестайлинг четырех нынешних, а до 2026 выведет на рынок еще четыре новинки и семь модернизированных моделей.

Кроме того, к 2026 году АвтоВАЗ должен полностью загрузить свои обе производственные площадки в Тольятти и Ижевске, говорится в презентации предприятия, которая оказалась в распоряжении RNS. На четырех линиях (три в Тольятти, две в Ижевске) по-прежнему будут производиться как модели Lada, так и модели альянса Renault-Nissan.

О каких новых моделях идет речь пока неизвестно. По всей видимости, первыми станут седан Lada Vesta Cross, который уже тестируется на дорогах, и новое поколение внедорожника Lada 4x4. При этом, по неподтвержденным данным, внедорожник превратится в кроссовер: для него будет использоваться платформа B0, на которой построены кроссоверы Renault Duster и Kaptur.

Должен пойти в серий и новый компактный кроссовер Lada, созданный по мотивам концепта XCODE, который АвтоВАЗ показывал на прошлом Московском международном автосалоне. Машина была тепло принята публикой и должна стать заменой семейству Lada Kalina.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
RNS

Комментарии к новости

Последние новости

...
Автоваз

АвтоВАЗ начал получать прибыль

24 октября 2017
Lada XRAY

В России отзывают Lada XRAY

12 октября 2017
Lada Largus

Lada Largus получила двигатель от Vesta

10 октября 2017
Lada Connect

Автомобилями Lada можно будет управлять со смартфона

05 октября 2017
Lada 4x4 Bronto

Lada 4x4 получила версию за 740 тысяч рублей

02 октября 2017
Lada

Автомобили Lada получат вариатор и «автомат»

28 сентября 2017

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester 2016 парадоксов друг Тест драйв
25 октября 2017

Subaru Forester
"Парадоксов друг"
Renault Logan - renault logan 2014 на особом положении
Тест драйв
23 октября 2017

Renault Logan
"На особом положении"
Nissan Juke - nissan juke 2017 уйти, чтобы вернуться
Тест драйв
20 октября 2017

Nissan Juke
"Уйти, чтобы вернуться"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

1 9 9 8 5