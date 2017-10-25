Компания АвтоВАЗ представила инвесторам среднесрочный план развития до 2026 года. Согласно презентации, в 2019 году завод представит две новые модели и проведет рестайлинг четырех нынешних, а до 2026 выведет на рынок еще четыре новинки и семь модернизированных моделей.

Кроме того, к 2026 году АвтоВАЗ должен полностью загрузить свои обе производственные площадки в Тольятти и Ижевске, говорится в презентации предприятия, которая оказалась в распоряжении RNS. На четырех линиях (три в Тольятти, две в Ижевске) по-прежнему будут производиться как модели Lada, так и модели альянса Renault-Nissan.

О каких новых моделях идет речь пока неизвестно. По всей видимости, первыми станут седан Lada Vesta Cross, который уже тестируется на дорогах, и новое поколение внедорожника Lada 4x4. При этом, по неподтвержденным данным, внедорожник превратится в кроссовер: для него будет использоваться платформа B0, на которой построены кроссоверы Renault Duster и Kaptur.

Должен пойти в серий и новый компактный кроссовер Lada, созданный по мотивам концепта XCODE, который АвтоВАЗ показывал на прошлом Московском международном автосалоне. Машина была тепло принята публикой и должна стать заменой семейству Lada Kalina.