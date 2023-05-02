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2 май 2023

АвтоВАЗ может объявить массовый отзыв «упрощенных» машин

АвтоВАЗ может объявить массовый отзыв «упрощенных» машин

Национальный автомобильный союз предложил АвтоВАЗу отозвать ранее проданные автомобили в упрощённых «антикризисных» комплектациях

Общественники заявляют, что российский завод уже прекратил выпускать некомплектные машины – без подушек или кондиционера, а значит уже проданные автомобили необходимо дооснастить необходимыми опциями.

В НАС считают, что «упрощенные» автомобили представляют опасность для владельцев, как минимум, если такая машина попадет в ДТП. Даже отсутствующий кондиционер критически важен в жару, когда у водителя рассеивается внимание и возникает переутомление.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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