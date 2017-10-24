Компания АвтоВАЗ опубликовала отчетность по международным стандартам (МСФО) за первые девять месяцев этого года. Впервые с 2012 года российский автогигант зафиксировал получение операционной прибыли. Она составила 1,9 миллиарда рублей.

В январе-сентябре этого года выручка АвтоВАЗа выросла на 21,5 процента до 158,6 миллиардов рублей, чистые убытки снизились в семь раз до 4,5 миллиардов рублей. В компании говорят, что улучшение финансовых показателей связано с ростом продаж автомобилей — за первые девять месяцев в России реализовано 221 207 автомобилей Lada, что на 16,5 процентов больше чем годом ранее.

«Я благодарю всю команду Группы АВТОВАЗ за большие достижения в первые 9 месяцев 2017 года. Тем не менее, положительный результат операционной деятельности отчасти обусловлен некоторыми непостоянными факторами. Это введение новых мер господдержки в дополнение к заканчивающейся программе обновления автопарка, и отсроченный эффект благоприятных валютных курсов в I полугодии, — заявил президент предприятия Николя Мор. — В свете потенциальных рисков нам следует и далее укреплять независимость Компании от внешних факторов и продолжать мероприятия по оптимизации затрат, основанные на строгом исполнении наших дорожных карт. Выполняя эти действия, мы оставляем в силе прогноз на получение операционной прибыли в 2018 году и улучшение ситуации с чистой прибылью».

Несмотря на хорошие финансовые результаты в АвтоВАЗе предупредили о рисках, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах Компании в IV квартале 2017 года. Это увеличение закупочных цен на сырье, изменение валютных факторов, возможные списания и др. Чтобы нивелировать влияние этих рисков, АвтоВАЗ продолжает реализовывать план оптимизации затрат.