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11 авг 2023

АвтоВАЗ обещает не поднимать цены на некоторые автомобили

АвтоВАЗ обещает не поднимать цены на некоторые автомобили

Российская компания АвтоВАЗ не планирует поднимать цены на самые локализированные модели бренда Lada

В первую очередь это касается базовых комплектаций, таких автомобилей как Lada Granta (от 692 000 рублей), Lada Vesta (от 1 239 000 рублей), Lada Niva Legent (от 821 900 рублей) и Lada Niva Trevel (от 1 042 900 рублей). Однако компания подметила, что корректировка цен может коснуться комплектаций подороже. Это связано с тем, что комплектующие для более дорого оснащения ввозятся из-за границы.

Отметим, что актуальное подорожание всех автомобилей на российском рынке происходит из-за нескольких факторов. Во-первых, это корректировка цен в связи с изменением курса валют. Во-вторых, это утильсбор, который был введен с 1 августа. В-третьих, это связано с ужесточением санкций против России.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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