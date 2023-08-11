АвтоВАЗ обещает не поднимать цены на некоторые автомобили

Российская компания АвтоВАЗ не планирует поднимать цены на самые локализированные модели бренда Lada

В первую очередь это касается базовых комплектаций, таких автомобилей как Lada Granta (от 692 000 рублей), Lada Vesta (от 1 239 000 рублей), Lada Niva Legent (от 821 900 рублей) и Lada Niva Trevel (от 1 042 900 рублей). Однако компания подметила, что корректировка цен может коснуться комплектаций подороже. Это связано с тем, что комплектующие для более дорого оснащения ввозятся из-за границы.

Отметим, что актуальное подорожание всех автомобилей на российском рынке происходит из-за нескольких факторов. Во-первых, это корректировка цен в связи с изменением курса валют. Во-вторых, это утильсбор, который был введен с 1 августа. В-третьих, это связано с ужесточением санкций против России.