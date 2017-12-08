АвтоВАЗ приостановит работу всех трех ниток конвейера на площадке в Тольятти с 19 декабря по 9 января этого года. Фактически предприятие не будет работать одну рабочую неделю в конце года, ведь впереди длинные новогодние каникулы.

Тем не менее, это довольно странное решение, с учетом того, что российский рынок растет, растут и продажи автомобилей Lada. До конца декабря будет работать только производство кузовов Renault для завода в Алжире. На сборочно-кузовном производстве (выпуск Lada Priora и Lada 4X4) простой продлится с 22 по 31 декабря; на СКП Kalina (Lada Kalina, Granta и автомобили Datsun) — с 28 по 31 декабря. На линии B0 (Lada XRAY, Lada Largus, а также Renault Logan, Renault Stepway, Nissan Almera) простой будет введен с 19 по 31 декабря.

В прошлом году предприятие также останавливало конвейер за неделю до Нового года. С февраля завод работает по 5-дневной неделе, до этого четыре месяца АвтоВАЗ выпускал автомобили только с понедельника по четверг. Летом завод останавливал производство с 24 июля по 13 августа, это было связано с летним корпоративным отпуском.

