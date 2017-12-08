Автомобильный портал Motorpage
8 дек 2017

АвтоВАЗ остановит конвейер почти на месяц

АвтоВАЗ остановит конвейер почти на месяц

АвтоВАЗ приостановит работу всех трех ниток конвейера на площадке в Тольятти с 19 декабря по 9 января этого года. Фактически предприятие не будет работать одну рабочую неделю в конце года, ведь впереди длинные новогодние каникулы.

Тем не менее, это довольно странное решение, с учетом того, что российский рынок растет, растут и продажи автомобилей Lada. До конца декабря будет работать только производство кузовов Renault для завода в Алжире. На сборочно-кузовном производстве (выпуск Lada Priora и Lada 4X4) простой продлится с 22 по 31 декабря; на СКП Kalina (Lada Kalina, Granta и автомобили Datsun) — с 28 по 31 декабря. На линии B0 (Lada XRAY, Lada Largus, а также Renault Logan, Renault Stepway, Nissan Almera) простой будет введен с 19 по 31 декабря.

В прошлом году предприятие также останавливало конвейер за неделю до Нового года. С февраля завод работает по 5-дневной неделе, до этого четыре месяца АвтоВАЗ выпускал автомобили только с понедельника по четверг. Летом завод останавливал производство с 24 июля по 13 августа, это было связано с летним корпоративным отпуском.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta

Lada Vesta отправились на Кубу

28 ноября 2017
Lada Vesta SW Cross

Бренд Lada вошел в Топ-10 самых любимых в России

27 ноября 2017
Lada Granta

Lada Granta получит новую версию

15 ноября 2017
Lada Connect

Автомобили Lada в 2018 году получат дистанционное управление

14 ноября 2017
Lada XRAY

Lada XRAY получила новую комплектацию

09 ноября 2017
Lada Vesta SW

За универсалами Lada Vesta SW и SW Cross выстроились очереди

02 ноября 2017

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 «как и разом со мной медведь не цепной …» Тест драйв
07 декабря 2017

Skoda Kodiaq
"«Как и разом со мной медведь не цепной …»"
Lada Vesta - lada vesta sw cross и lada vesta sw 2017 плавник над водой
Тест драйв
05 декабря 2017

Lada Vesta
"Плавник над водой"
Audi A4 allroad quattro - audi a4 allroad quattro 2016 незаметная премьера
Тест драйв
01 декабря 2017

Audi A4 allroad quattro
"Незаметная премьера"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 2 9 3