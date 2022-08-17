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17 авг 2022

АвтоВАЗ отзывает более сорока тысяч «Вест»

АвтоВАЗ отзывает более сорока тысяч «Вест»
Автор фото: фирма-производитель

Под действие официальной сервисной кампании попадает 43 тысячи автомобилей, отгруженных с 17 сентября 2019 по 5 июля 2022 года.

На сервис оправятся и седаны, и универсалы, и машины семейства Cross, а проблема сравнительно простая – брак лампочки указателя давления масла. Из-за дефекта, она может сигнализировать о неполадках в системе, когда на самом деле так таковых не обнаруживается.

Собственно, для её устранения сотрудники дилерских центров обновят программное обеспечение щитка приборов. Все работы будут выполнены за счёт производителя.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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