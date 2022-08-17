АвтоВАЗ отзывает более сорока тысяч «Вест»

Под действие официальной сервисной кампании попадает 43 тысячи автомобилей, отгруженных с 17 сентября 2019 по 5 июля 2022 года.

На сервис оправятся и седаны, и универсалы, и машины семейства Cross, а проблема сравнительно простая – брак лампочки указателя давления масла. Из-за дефекта, она может сигнализировать о неполадках в системе, когда на самом деле так таковых не обнаруживается.

Собственно, для её устранения сотрудники дилерских центров обновят программное обеспечение щитка приборов. Все работы будут выполнены за счёт производителя.