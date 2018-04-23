АвтоВАЗ нельзя назвать лидером по отзывам автомобилей на российском рынке, но компания также проводит добровольные сервисные кампании в отношении своих моделей. На этот раз ремонт потребовался Lada Granta и Kalina.

Правда, новый отзыв касается совсем небольшого количества автомобилей: в сервисные станции пригласят владельцев 82 автомобилей двух вышеназванных моделей, которые были проданы на нашем рынке с июня 2017 г. по сегодняшний день.

Причиной отзыва автомобилей является вероятность того, что при боковом ударе система оповещения ЭРА ГЛОНАСС может не сработать. «АВТОВАЗ» обещает сам проинформировать владельцев Lada Granta, Kalina, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет выполнена замена блока системы ЭРА ГЛОНАСС и контроллера.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.