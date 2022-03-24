АвтоВАЗ подтвердил разработку упрощенных моделей.

Одна из причин, по которой встал конвейер АвтоВАЗа - дефицит зарубежных электронных компонентов. К примеру, датчики ABS поставляются компанией Bosch.
В целом, можно сказать, что автомобили Lada очень зависимы от иностранных комплектующих (за исключением некоторых моделей, вроде Niva Legend). Впрочем, уже официально подтверждено, что АвтоВАЗ ведёт работу по поиску альтернативных решений для замены ряда критически важных импортных компонентов. Известно, что завод обращает внимание в первую очередь на возможных поставщиков из стран Азии.
В качестве временных мер завод планирует выводить на рынок некие упрощенные версии своих моделей. Конкретика не известна, но такой моделью, например, может стать Lada Granta, которая в некоторых комплектациях, к примеру, не имеет ESP и ABS.