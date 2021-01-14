АвтоВАЗ показал новую «Ниву»

Она не имеет ничего общего со знаменитым концептом Vision 4x4, который вышел из под пера Стива Маттина.

Нам показали лишь концептуальные изображения, однако, даже по ним можно составить интересные предположения относительно серийной машины. Итак, заметно, что машина не будет обладать большими габаритами, но в то же время она получит две версии – короткобазную и длинную. Вероятно, что нас ожидает и трехдверное и пятидверное исполнение кузова.

В техническом плане машину построят на модульной платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. Агрегатную составляющую на данный момент не раскрывают. Известно, что кроссовер будет предлагать и в переднеприводном, и в полноприводном варианте. Серийный автомобиль увидит свет в 2024 году.