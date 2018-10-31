АвтоВаз получил сертификаты на спортивные Весты

Lada Vesta Sport - две новые модификации этого транспортного средства получили Одобрения типов

Из технической документации ясно, что типов кузова у автомобилей будет два - седан и универсал. Под капотом - ВАЗовский силовой агрегат, объёмом 1,8 литров, который выдаст 145 сил. В паре с ним будет работать коробка передач от Рено.

Из документов следует, что буксировка прицепа на этих машинах не предусмотрена - в общем, это вполне нормально для спортивных версий.

На рынке давно ждут «заряженные» модификации Весты. На них есть спрос у потребителей, так как в бюджетном сегменте спортивных моделей предложений не так много.

Специалисты предполагают цены на седан в районе 950 тыс. рублей, а универсал оценивают в районе 1 млн. рублей, хотя официально они не публикуются. Сроки выхода на серийное производство и детали комплектаций производитель пока держит в тайне.