АвтоВАЗ продолжает работу в четырехдневном режиме

Компания АвтоВАЗ собирается продлить сокращенный четырехдневный режим работы с 5 сентября по 6 ноября. Такое решение принято в связи с возможным негативным развитием ситуации на авторынке

«Введение неполной рабочей недели — превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке осенью текущего года» - цитирует портал Autonews, представителей российского завода.

Отметим, что на сегодняшний день конвейер АвтоВАЗа производит лишь одну модель – Lada Granta. Несколькими днями позже должна запуститься и сборка внедорожников Niva. Что касается продаж, то в мае на всю страну было реализовано лишь немногим более шести тысяч автомобилей Lada. В прошлом году это значение было на 80 процентов больше.