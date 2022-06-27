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27 июн 2022

АвтоВАЗ продолжает работу в четырехдневном режиме

АвтоВАЗ продолжает работу в четырехдневном режиме

Компания АвтоВАЗ собирается продлить сокращенный четырехдневный режим работы с 5 сентября по 6 ноября. Такое решение принято в связи с возможным негативным развитием ситуации на авторынке

«Введение неполной рабочей недели — превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке осенью текущего года» - цитирует портал Autonews, представителей российского завода.

Отметим, что на сегодняшний день конвейер АвтоВАЗа производит лишь одну модель – Lada Granta. Несколькими днями позже должна запуститься и сборка внедорожников Niva. Что касается продаж, то в мае на всю страну было реализовано лишь немногим более шести тысяч автомобилей Lada.  В прошлом году это значение было на 80 процентов больше.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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