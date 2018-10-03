АвтоВаз продолжает увеличивать продажи

Статистика дилеров АвтоВаза в России продолжает показывать уверенный рост

За сентябрь количество реализованных новых автомобилей в сравнении с сентябрём 2017 года увеличилось на 10%. Общий рост за девять месяцев составил 17%.

За 9 месяцев текущего года волжский завод продал в РФ почти 260 тысяч своих авто. Самой популярной маркой в текущем году продолжает оставаться Лада Гранта. В сентябре новых владельцев этой марки стало без малого 10 тысяч человек. Из них почти 8 тысяч приобрели экземпляры уже из нового семейства.

Спрос на Гранту в нашей стране настолько велик, что АвтоВазу пришлось серьёзно поработать над поставкой комплектующих и увеличить мощности по сборке. Режим работы конвейера переведён на максимальное количество смен.

Другие модели Lada тоже показывают высокие положительные тренды. Веста и Ларгус пока отстают по числу продаж, но имеют более высокие параметры роста. Так Веста прибавила почти 32%, Ларгус добавил 47% по универсалам и рекордные 56% по фургонам.