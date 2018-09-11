Автоваз прощается с Грантой?

В текущем году Автоваз перестал производить модель Приора, которая когда-то была самой массовой в производстве. Такая же судьба уготована и Гранте

Концерн уже принял решение о снятии этой модели с производства, несмотря на недавнее обновление.

Причина такого шага очевидна. Очень хорошо идут продажи Vesta и X-Ray. Тольяттинцы не всегда могут удовлетворить имеющийся спрос, временами заставляя дилеров использовать листы ожидания.

Чего ждать владельцам Granta, стоит ли беспокоиться? Причин для волнений у любителей этого авто нет. Производитель прекратит сборку только вместе с выходом на серийное производство новой модели. Это может произойти не раньше, чем через 3-4 года. После снятия с производства будет продолжено дилерское обслуживание и поставка запасных частей для эксплуатации проданных машин.

Какой именно автомобиль заменит на конвейере Granta пока неизвестно. Очевидно, проработкой этого вопроса ВАЗовцы займутся в ближайшее время.