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22 окт 2021

АвтоВАЗ решил удешевить модель Lada Granta

АвтоВАЗ решил удешевить модель Lada Granta
Автор фото: фирма-производитель

Как сделать машину дешевле, не затрачивая на это фантазию, силы и время? Правильно – просто выкинуть из нее все не нужное! В случае с Lada Granta будет работать такой же принцип.

Как сообщает портал «Лада-онлайн»,  завод удалит тканевые вставки в отделке задних дверей для всех комплектаций модели, кроме Quest и Cross. Также будет убрано покрытие Hot stamping (тиснение под углепластик) с боковых дефлекторов на панели приборов в комплектациях Classic, Classic/Optima. Последний шаг удешевления – отсутствие молдингов.

Самое интересное заключается в том, что на розничной цене эти изменения никак не скажутся. То есть удешевится процесс производства, но стоимость машины останется прежней.  Напомним, что самая простая Lada Granta сейчас стоит от 559 900 рублей. 

При написании новости использовалась информация:
drom

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