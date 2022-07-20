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20 июл 2022

АвтоВАЗ сможет выпустить малую партию «Ларгусов»

АвтоВАЗ сможет выпустить малую партию «Ларгусов»
Автор фото: фирма-производитель

Этот универсал пользовался и продолжает пользоваться большим спросом у россиян, пожалуй, после остановки конвейера весной все ждали именно его возвращения, однако, первой на сборочные линии встала упрощенная Lada Granta.

Сложность запуска производства Largus легко объяснима – машина построена из комплектующих, которые поставлялись компанией Renault, которая ушла из России. Впрочем, на данный момент у АвтоВАЗа есть достаточный запас деталей – правда его хватит лишь на партию из 1800 автомобилей.

При этом на АвтоВАЗе не отрицают намерения возобновить регулярную сборку этой модели, однако когда именно она будет перезапущена, не уточняется. Неизвестно также, в каких именно комплектациях и с какими двигателями будут собирать товарные Ларгусы из ограниченной партии.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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