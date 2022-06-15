АвтоВАЗ собирается закрыть свой завод в Ижевске?

Эта площадка, фактически, используется только для сборки одной единственной модели – седана Lada Vesta. Cейчас производство этого автомобиля заморожено по причине отсутствия комплектующих, так что завод находится в режиме вынужденного простоя. На фоне этих событий возникают слухи о том, что завод могут и вовсе закрыть

Впрочем, администрация Удмуртии официально сообщила, что подобных планов нет, правда некоторая реорганизация, все же, состоится. По словам Александра Бречалова (глава Удмуртии), основная задача региональных властей сейчас — сохранить занятость сотрудников «Лада-Ижевск». Поэтому персонал завода могут временно перевести на работу в другие предприятия.

Также прорабатывается вопрос переноса на ижевский конвейер других моделей Lada. Возможный сценарий – организация производства «упрощенной» Lada Niva, к примеру. Сам же АвтоВАЗ на данный момент не дает никаких комментариев по ситуации.