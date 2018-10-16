АвтоВаз увеличил экспорт на 65%

Продукция Волжского автозавода продолжает увеличение своего присутствия за пределами РФ

За истекшие 9 месяцев текущего года предприятию удалось реализовать более 27 тысяч автомобилей и комплектов для локальной сборки. Этот показатель превышает достижения прошлого года на 65%

В основном позиции АвтоВаза усиливаются в странах ближнего зарубежья. Много машин марки Лада поставлено в Белоруссию, Узбекистан и Казахстан. В этих странах присутствие бренда планомерно увеличивается. Однако прирост обеспечен не только за счёт бывших республик СССР. В текущем году АвтоВаз открыл новые представительства на Африканском континенте и в Южной Америке. Продолжаются поставки LADA и в европейские страны.

Успех российского производителя обусловлен несколькими факторами. Из главных аспектов можно выделить конструктивную ценовую политику, грамотное и последовательное продвижение бренда, постоянное увеличение надёжности автомобилей, обновление модельного ряда современными авто на новой платформе.