Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что отечественная компания АвтоВАЗ в 2016 году сумела удержать лидерство на первичном авторынке в России.

По данным АЕБ, по итогам прошлого года объем продаж автомобилей бренда Lada на российском рынке был зафиксирован на уровне 266 296 экземпляров. Несмотря на незначительно падение к прошлому году (-1%), отечественная марка заняла первое место в годовом рейтинге российского рынка. За отчетный период доля автомобилей Lada в структуре продаж российского рынка выросла на 1,9 процентных пункта, до 18,7%. При этом, в декабре 2016 года официальные дилеры АвтоВАЗа сумели продать 27 630 автомобилей, улучшив свои результаты декабря 2015 на 17,8%.

Второе место в годовом рейтинге занимает компания Hyundai. За год россияне приобрели 145 254 южнокорейских автомобиля, падение в годовом отношении составило 9,9%. Однако доля Hyundai на российском рынке за двенадцать месяцев выросла на 0,1 процентных пункта и составила 10,2%. В декабре же автопроизводитель сумел продать 14 047 автомобилей - на 11,8% больше, чем за АППГ.

«Тройку» лидеров закрывает французская компания Renault. В 2016 году официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 117 230 автомобилей. Падение объемов реализации к 2015 году составило 2,6%, а доля Renault на рынке, напротив, выросла на 0,7 процентных пункта, до 8,2%. За прошлый месяц французский автопроизводитель реализовал 13 765 автомобилей в России – на 15,3% больше, чем в декабре 2015 года.