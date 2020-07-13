Автомобильный портал Motorpage
13 июл 2020

АвтоВАЗ вернул себе «Ниву»

АвтоВАЗ вернул себе «Ниву»
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства внедорожника Niva с фирменной ладьёй на решётке радиатора

Рестайлинг затронул только решётку радиатора, а точнее - её основную поперечину по центру: шильдик Lada потребовал увеличения элемента в ширину. Изменения в салоне по своему масштабу аналогичны внешней переделке: на рулевом колесе в круге по центру красуется трёхмерная ладья, у приборной панели изменилась лишь графика. В остальном - та же, уже знакомая всем, Chevrolet Niva.

Силовой агрегат остался прежним: 80-сильный 8-клапанный двигатель объёмом 1.7 литра, спаренный с 5-ступенчатой МКП. Внедорожник оснащён системой полного привода с межосевым блокируемым дифференциалом. Список опций, доступных для Niva, остался прежним: подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, кондиционер, комплекс "ЭРА-Глонасс", мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и функцией голосового управления и фронтальные подушки безопасности.

При написании новости использовалась информация:
АвтоВАЗ

Комментарии к новости

Последние новости

...

Немцы попросили возобновить продажу машин Lada в Европе

26 июня 2020
Lada Vision 4x4 2018

АвтоВАЗ готовит к производству машины на новой платформе

25 июня 2020

Одинокий мальтиец признается Lada в любви

25 июня 2020
Lada 4х4

Британцам не нравится Lada

05 июня 2020

Европа полностью останется без автомобилей Lada

04 июня 2020

Lada Priora превратилась в паука

03 июня 2020

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru XV - subaru xv 2018 а ты точно кроссовер? Тест драйв
13 июля 2020

Subaru XV
"А ты точно кроссовер?"
Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 рожденный ползать – лети, пари!
Тест драйв
10 июля 2020

Lada Vesta Sport
"Рожденный ползать – лети, пари!"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 аргумент и за и против
Тест драйв
08 июля 2020

Mitsubishi Eclipse Cross
"Аргумент и за и против"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 1 9 8