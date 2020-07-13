АвтоВАЗ вернул себе «Ниву»

АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства внедорожника Niva с фирменной ладьёй на решётке радиатора

Рестайлинг затронул только решётку радиатора, а точнее - её основную поперечину по центру: шильдик Lada потребовал увеличения элемента в ширину. Изменения в салоне по своему масштабу аналогичны внешней переделке: на рулевом колесе в круге по центру красуется трёхмерная ладья, у приборной панели изменилась лишь графика. В остальном - та же, уже знакомая всем, Chevrolet Niva.

Силовой агрегат остался прежним: 80-сильный 8-клапанный двигатель объёмом 1.7 литра, спаренный с 5-ступенчатой МКП. Внедорожник оснащён системой полного привода с межосевым блокируемым дифференциалом. Список опций, доступных для Niva, остался прежним: подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, кондиционер, комплекс "ЭРА-Глонасс", мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и функцией голосового управления и фронтальные подушки безопасности.