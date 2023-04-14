АвтоВАЗ вернул в строй мощные моторы

АвтоВАЗ объявляет о возобновлении производства автомобилей с 16-клапанными двигателями мощностью 106 л.с. Первым автомобилем, на который вернулся этот мотор, стала LADA Granta. В мае данную силовую установку поставят и на семейство Vesta

Производитель отмечает что вышеуказанный двигатель отличается хорошей эластичностью и экономичностью. Паспортный расход топлива - 6.5 литров в смешанном цикле. При этом не указывается экологический стандарт мотора. Напомним, что из-за дефицита комплектующих нынешний 90-сильный двигатель соответствует нормам Евро-2.

Между тем, в конце марта на АвтоВАЗе собрали первые опытные экземпляры «заряженной» версии Lada Granta, которая появится в продаже под названием Granta Sport. Там мотор будет развивать 120 лошадиных сил.