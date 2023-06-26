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26 июн 2023

АвтоВАЗ вернулся к разработке новой «Нивы»

АвтоВАЗ вернулся к разработке новой «Нивы»

Отечественный внедорожник уже является настоящим долгожителем. Разработанный еще в СССР, он до сих пор востребован у наших соотечественников. Безусловно,  машину необходимо модернизировать, а то и разрабатывать с нуля -  АвтоВАЗ не раз анонсировал подобные проекты, но до реализации дело не доходило

В последний раз разработка новой «Нивы» была запущена при французах – концерне Renault. Скажем больше – степень готовности (а машину строили на платформе CMF-B)  была очень высокой, однако без прямого участия альянса довести ее до производства практически невозможно.

В итоге разработка проекта была остановлена и теперь АвтоВАЗ начал все заново, правда, подробностей никаких нет.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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