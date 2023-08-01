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1 авг 2023

АвтоВАЗ выпустит больше бюджетных моделей Lada

АвтоВАЗ выпустит больше бюджетных моделей Lada

Российская компания АвтоВАЗ приняла решение увеличить объемом производства самых доступных моделей Lada, стоимость которых не будет превышать 700 000 рублей

Об этом рассказал президент компании Максим Соколов в интервью РИА Новости. Несмотря на то, что конкретные модели не были названы, можно предположить, что речь идет о бюджетных вариациях Lada Granta, поскольку другие модели бренда значительно превышают порог в 700 000 рублей. 

Максим Соколов также отметил, что компания столкнулась с проблемой отказа иностранных поставщиков экспортировать даже  “простейшие компоненты”, которые не подверглись санкциям. АвтоВАЗ принимает меры, чтобы минимизировать влияние возможного инфляционного и курсового роста цен на свои автомобили.

АвтоВАЗ на данный момент ведет активные переговоры со странами Персидского залива относительно организации экспорта и сборки моделей Lada. Одной из первых стран по выпуску автомобилей Lada Granta может стать Египет.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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