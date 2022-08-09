АвтоВАЗ возобновил производство машин с «ЭРА-Глонасс»

АвтоВАЗ во вторник официально заявил о возобновлении производства автомобилей Lada Granta и Niva Legend с системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС

Напомним, что автомобили без данной опции начали выпускать еще в сентябре прошлого года. На такой шаг компания пошла из-за дефицита электронных компонентов. К слову, все эти машины с сегодняшнего дня можно бесплатно доукомплектовать блоком экстренной связи.

«Одной из приоритетных задач для Lada является повышение безопасности автомобилей, поэтому мы сумели в кратчайшие сроки вернуть систему ЭРА-ГЛОНАСС на семейство Granta и Niva», — отметил вице-президент компании по продажам Дмитрий Костромин. Отметим, что на данный момент инженеры АвтоВАЗа работают над интеграцией в свои автомобили блоков ABS китайского производства.