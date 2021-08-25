АвтоВАЗ займется электромобилями

АвтоВАЗ в 2027-2028 годах выведет на рынок электромобили и к 2030-му доведет их долю до 10%

В интервью Gazeta.ru глава компании, Николя Мор, заявил, что компания находится в активном поиске способов развития электромобилей. Правда, никаких подробностей топ-менеджер не раскрыл. В то же время Мор поделился новостью о том, что в 2026 году все модели Lada перейдут на модульную платформу Renault-Nissan CMF-B. Это решение важно, как минимум, по двум причинам. Первая – выровняется степень локализации. В данный момент она варьируется от 50 до 80 процентов в зависимости от модели. После перехода она составит 75 процентов.

Вторая причина заключается в том, что новая платформа допускает различные конфигурации машин, включая гибриды и электромобили. Стоит отметить, что АвтоВАЗ уже пытался «играть» в электромобили - в 2012 году компания показала электрический вариант модели Kalina, который, однако, не сыскал высокой популярности.