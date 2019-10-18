АвтоВАЗ зарегистрировал новый слоган

Все, конец анекдотам из серии «Toyota - управляй мечтой, Lada – не ссы доедем». АвтоВАЗ зарегистрировал новый официальный слоган: «Новые горизонты»

Компания АвтоВАЗ официально зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности свой слоган. Соответствующий документ появился в базе Роспатента. Для других стран АвтоВАЗ подготовил англоязычный вариант — New Horizons.

«Хороший слоган — тот, который мы не видели нигде в автомобильной индустрии. Он должен быть оригинальным, запоминающимся, привлекательным, и чтобы люди его запомнили. И в итоге подпись «Новые горизонты» подошла наибольшим образом. Она была самой понятной для всех», — рассказал директор по маркетингу Lada Фабьен Гульми.