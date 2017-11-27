Автомобильный портал Motorpage
27 ноя 2017

Бренд Lada вошел в Топ-10 самых любимых в России

Бренд Lada вошел в Топ-10 самых любимых в России
Автор фото: фирма-производитель

Впервые за девять лет, которые компания OMI проводит исследование «Любимые бренды россиян» марка Lada вошла в первую десятку в категории «Автомобили». Впрочем, даже сами составители рейтинга говорят о том, что любовь к марке совсем не означает, что человек ездит на автомобиле той марки, которая ему нравится.

Лидеры рейтинга неизменны на протяжении всех лет: первое место уже семь лет подряд удерживает BMW, на втором месте Toyota, которая лидировала первые годы. Замыкает тройку Mercedes-Benz, вернувший себе позицию, которую потерял в прошлом году из-за Audi. Российская же Lada находится на девятом месте, опередив Volkswagen и вплотную подобравшись к Hyundai.

Правда, стоит отметить, что любовь к той или иной марки отнюдь не означает, что участники опроса хотя бы раз в жизни ездили на автомобиле того бренда, за который голосовали. Так в любви к BMW признались 40% опрошенных, но за руль этого автомобиля садилось менее 20% участников.

Участники исследования среди критериев, по которым оценивали автомобильные марки, называли безопасность, надежность и комфорт. К эмоциональным критериям были отнесены такие оценки как «красота» и «стиль».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
OMI

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta

Lada Granta получит новую версию

15 ноября 2017
Lada Connect

Автомобили Lada в 2018 году получат дистанционное управление

14 ноября 2017
Lada XRAY

Lada XRAY получила новую комплектацию

09 ноября 2017
Lada Vesta SW

За универсалами Lada Vesta SW и SW Cross выстроились очереди

02 ноября 2017
Lada Vesta

Седан Lada Vesta получил новые версии

01 ноября 2017
Lada Granta

Новое поколение Lada Granta построят на платформе Renault

01 ноября 2017

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Juke - nissan juke 2017 маленький защитник Тест драйв
27 ноября 2017

Nissan Juke
"Маленький защитник"
Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 скромное обаяние
Тест драйв
24 ноября 2017

Mitsubishi ASX
"Скромное обаяние"
Audi A6 - audi a6 2015 ума палата
Тест драйв
22 ноября 2017

Audi A6
"Ума палата"
Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои
Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"

Написано новостей:

2 0 2 0 4