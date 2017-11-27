Впервые за девять лет, которые компания OMI проводит исследование «Любимые бренды россиян» марка Lada вошла в первую десятку в категории «Автомобили». Впрочем, даже сами составители рейтинга говорят о том, что любовь к марке совсем не означает, что человек ездит на автомобиле той марки, которая ему нравится.

Лидеры рейтинга неизменны на протяжении всех лет: первое место уже семь лет подряд удерживает BMW, на втором месте Toyota, которая лидировала первые годы. Замыкает тройку Mercedes-Benz, вернувший себе позицию, которую потерял в прошлом году из-за Audi. Российская же Lada находится на девятом месте, опередив Volkswagen и вплотную подобравшись к Hyundai.

Правда, стоит отметить, что любовь к той или иной марки отнюдь не означает, что участники опроса хотя бы раз в жизни ездили на автомобиле того бренда, за который голосовали. Так в любви к BMW признались 40% опрошенных, но за руль этого автомобиля садилось менее 20% участников.

Участники исследования среди критериев, по которым оценивали автомобильные марки, называли безопасность, надежность и комфорт. К эмоциональным критериям были отнесены такие оценки как «красота» и «стиль».