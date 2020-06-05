Британцам не нравится Lada

Британцы включили Lada в список худших марок, но похвалили российскую компанию за внедорожник 4x4, назвав его настоящим шедевром

Пресс-служба Goodwood Road & Racing — организации, которая занимается «Фестивалем скорости в Гудвуде», гонками на одноименной трассе и другими развлекательными автомобильными мероприятиями, — опубликовала статью под названием «Восемь прекрасных автомобилей от худших автобрендов».

«Конечно, в некоторых случаях называть их “худшими производителями” — немного жестковато. И все же, будь то по их собственной вине, экономической неудаче или паре неудачных бизнес-решений, в нашей подборке мы рассказываем не про успешные автомобильные компании. Но в ней полно машин, которыми мы хотели бы владеть», — написали авторы.

В начале этого списка идет ВАЗ-2121. Его назвали «хладнокровной классикой», образцом практичности и настоящим примером восточного автомобильного дизайна.

В статье сказано: «“Нива” в переводе с русского означает “поле”, и этот коренастый 4x4, также известный как ВАЗ-2121, был разработан и произведен бывшим советским производителем “АвтоВАЗ”. Специально для сельского рынка. Автомобиль можно описать как Renault 5 на шасси Land Rover. Полноприводная “Нива” до сих пор сохраняет оригинальный дизайн — этот факт наверняка бы заставил советских инженеров гордиться. Дешевая, простая, практичная и способная легко справиться как с городскими, так и сельскими условиями, “Нива” очень крутая, несмотря на значок “Лада”. Безумный, блестящий и брутальный инженерный шедевр».