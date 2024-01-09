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9 янв 2024

Что известно о новой Lada Iskra?

Что известно о новой Lada Iskra?
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появилась информация о возможных технических характеристиках новой модели Lada Iskra. Напомним, что данная модель в перспективе придет на смену Lada Granta

Дебют Iskra состоится не раньше 2025 года. Под новым названием планируется выпускать целое семейство, которое будет состоять из седана, универсала и кроссовера. С каждым месяцем информации о предстоящей новинке становится все больше, и теперь некая инсайдерская информация раскрывает варианты силовых установок и трансмиссию.

Не секрет, что Lada Iskra получит платформу от Renault - архитектура CMF-B в упрощенной версии LS. Фактически речь идет об унификации с Dacia Logan третьего поколения. Предполагается, что автомобиль будет оснащаться 1,6-литровым 16-клапанным мотором, работающим в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Пока не ясно, какая мощность у данного агрегата: 106 л.с. как у Vesta или 118 л.с. как у спортивной модификации Sportline. В версиях подороже - связка 1,8-литрового Evo (122 л.с.) с вариатором WanLiYang или 6-ступенчатой механикой от JAC.

На данной момент нет точной информации о ценовом диапазоне на Искру. Ранее автомобиль позиционировался как “бюджетный” и народный, но с учетом современных реалий на ценообразование, к дебюту, предположительно, ценник перевалит за психологическую отметку в 1 500 000 рублей.
 

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