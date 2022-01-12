Что покажет АвтоВАЗ в новом году

На ежегодной конференции концерн АвтоВАЗ рассказал о своих успехах, а заодно и поделился планами на новый год. Нашим корреспондентам удалось пообщаться с руководством бренда и пролить свет на некоторые проекты компании

Если говорить в целом, то до 2025 года компания выведет на рынок пять новых моделей. Что касается 2022 года, то мы можем говорить, как минимум, о двух. Первая, разумеется, новая Lada Vesta, дебют которой состоится уже совсем скоро. Второй же станет новая Vesta Sport – ее покажут не раньше весны. Здесь подробностей немного, представители АвтоВАЗа сообщили, что ожидается крупная модернизация. К сожалению, от прямых ответов на вопрос по внедрению турбо-мотора 1.3 от Renault, например, спикеры ушли, заявив, что технологии альянса Renault-Nissan доступны АвтоВАЗу, но Vesta Sport – продукт нишевый, и целесообразность различных новшеств необходимо постоянно взвешивать. Под завесой тайны осталась и судьбы проекта Lada Vesta Sport SW (универсал). В 2019 году об этой машине ходило множество слухов, а в сети не раз попадались кадры закамуфлированных прототипов, которые тестировали в Тольятти и Сочи. Однако позже какие-либо новости прекратили поступать. Ходили даже догадки, что на проекте поставлен крест. Мы задали вопрос о судьбе автомобиля, но ответ был уклончив. Руководство Lada заявляет, что для подразделения Lada Sport такая модель является желанной, но интересы одного подразделения порой могут не соответствовать интересам концерна. То есть, можно предположить, что у предприятия есть опасения по поводу невысокого спроса на модель в новом кузове, опять же, учитывая саму «нишевость» самой «Весты Спорт».

Удалось выяснить кое-что о судьбе семейства Niva. Разумеется, абсолютно новой модели уже давно дан зеленый свет, но появление ее состоится не раньше конца 2023 года. Классическая Niva Legend будет оставаться в строю до самого конца, правда, это касается трехдверной версии. «Пятидверка», все же, в какой-то момент будет снята с производства. Да, как минимум, еще один год конвейерной жизни у нее есть, однако вскоре ее полностью заменит Niva Travel. На АвтоВАЗе считают, что последний спокойно закроет потребности пользователей «пятидверки», а держать на конвейере две модели, которые обладают схожими ценностями – невыгодно в экономическом плане. К тому же, Travel будут продолжать модернизировать. Вопрос лишь в том, насколько серьезными окажутся модернизации – нового мотора, к примеру, мы уже ждем на протяжении двадцати лет…

Стоит сказать, что 2021 год оказался для предприятия сравнительно успешным - в России было реализовано 350 714 автомобилей LADA, что на 2,1% больше, чем по итогам 2020 года. По оценке компании, Бренд LADA сохранил уверенное лидерство на российском рынке с рыночной долей около 21%.