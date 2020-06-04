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4 июн 2020

Европа полностью останется без автомобилей Lada

Европа полностью останется без автомобилей Lada

АвтоВАЗ полностью прекратил поставки автомобилей Lada в Евросоюз, последние партии были отгружены в марте нынешнего года

Как рассказал представитель дистрибьютора, в настоящее время на складе осталось лишь несколько машин Vesta в стандартных комплектациях, а другие автомобили были распроданы ритейлерам Lada Automobile GmbH Deutschland.

Причина прекращения поставок — ужесточение экологических требований в ЕС по выхлопу с 1 января 2020 года. Нормы «Евро-6d» требуют, чтобы средний уровень выбросов CO2 по проданным под одной маркой машинам не превышал 95 г/км. Однако ни одна из моделей Lada не вписывается в этот показатель. Более того, в 2017-м немецкий клуб ADAC выявил в результате комплексного теста, что Lada Vesta в евроспецификации не вписывается даже в свои паспортные 138 г/км, а выбрасывает 193 г/км.

«В прошлом году АвтоВАЗ говорил, что будет постепенно сокращать поставки, теперь их больше нет и не будет. Сообщали, что через три года компания может вернуться, но это вряд ли возможно», — цитирует представителя Lada Deutschland «Газета.ру». Отмечается, что АвтоВАЗ с брендом Lada уже не вернется на европейский рынок из-за новой маркетинговой политики альянса (она была утверждена в качестве ответа на «коронакризис») Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит российский автомобильный гигант.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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