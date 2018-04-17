Автомобильный портал Motorpage
17 апр 2018

ФАС заподозрила АвтоВАЗ в координировании цен на техосблуживание

ФАС заподозрила АвтоВАЗ в координировании цен на техосблуживание

Рекомендованная стоимость нормочаса: распространенная практика среди автопроизводителей, которые рекомендуют своим дилерам те или иные расценки на работы. Большинство официальных дилеров этих расценок и придерживаются.

В Федеральной антимонопольной службе почему-то заинтересовались именно АвтоВАЗом, который заподозрили в координации цен на техобслуживание. Ведомство начало соответствующее расследование в отношении российского автогиганта.

Поводом для расследования стали письма в адрес руководителей дилеров с указанием расчета стоимости технического обслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале. В ФАС говорят, что часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ведомства, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств.

В итоге ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО «АВТОВАЗ» по признакам нарушения части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
ФАС России

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta Cross

Седан Lada Vesta получил кросс-версию

17 апреля 2018
Ив Каракатзанис

На АвтоВАЗе сменится президент. Он будет из Румынии

17 апреля 2018
Lada XRAY

У Lada XRAY появится новая базовая версия

12 апреля 2018
Lada Granta

АвтоВАЗ тестирует обновленную Lada Granta

10 апреля 2018
Lada 4x4

У Lada 4x4 появилась новая опция

09 апреля 2018
Lada Granta

Обновленная Lada Granta выехала на дороги

20 марта 2018

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta cross 2018 обещаем всенародную любовь Тест драйв
17 апреля 2018

Lada Vesta Cross
"Обещаем всенародную любовь"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport svr 2018 эти золотые 4,5 процента
Тест драйв
13 апреля 2018

Land Rover Range Rover Sport
"Эти золотые 4,5 процента"
Mazda CX-9 - у сумчатых в гостях
Автопутешествия
11 апреля 2018

Mazda CX-9
"У сумчатых в гостях"
Mercedes-Benz S-Class Maybach - всем хорош: обновленный mercedes-maybach s 450 4matic 2018 понравится и пассажиру, и водителю
Тест драйв
09 апреля 2018

Mercedes-Benz S-Class Maybach
"Всем хорош: обновленный Mercedes-Maybach понравится и пассажиру, и водителю"

Написано новостей:

2 1 0 6 7