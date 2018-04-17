Рекомендованная стоимость нормочаса: распространенная практика среди автопроизводителей, которые рекомендуют своим дилерам те или иные расценки на работы. Большинство официальных дилеров этих расценок и придерживаются.

В Федеральной антимонопольной службе почему-то заинтересовались именно АвтоВАЗом, который заподозрили в координации цен на техобслуживание. Ведомство начало соответствующее расследование в отношении российского автогиганта.

Поводом для расследования стали письма в адрес руководителей дилеров с указанием расчета стоимости технического обслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале. В ФАС говорят, что часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ведомства, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств.

В итоге ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО «АВТОВАЗ» по признакам нарушения части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции.