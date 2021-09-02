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2 сен 2021

Глава Ростеха похвалил качество автомобилей Lada.

Глава Ростеха похвалил качество автомобилей Lada.

Глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, выступая на одном из технологических форумов, высоко оценил отечественные автомобили

«Я вас уверяю, сегодня автомобиль Lada по качеству нисколько не уступает ни Ford, ни корейским Kia, ни тем более китайским. Они намного лучше, качественнее» - цитирует главу  корпорации портал Drom. Надо отметить, что несколько лет назад Чемезов также высоко отзывался о Lada, но уже о конкретной модели Vesta, заявив, что она не уступает зарубежным аналогам в плане комфорта.

Между тем корпорация "Ростех" является акционером фирмы Alliance Rostec Auto BV, которой принадлежит Волжский автогигант. "Ростеху" принадлежит 32 процента акций, остальная часть находится в собственности компании Renault

При написании новости использовалась информация:
Drom

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