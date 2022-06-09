Главный дизайнер Lada покинул свой пост

Официально о кадровых перестановках еще не объявляли, но СМИ сообщают о том, что Жан Филлип Саллар уже покинул Россию

Французский топ-менеджер продержался на своем посту всего лишь полтора года, и, по большому, счету, даже не успел запомниться чем-то значимым, как, например, его предшественник Стив Маттин, который, фактически, полностью «перерисовал» весь модельный ряд российской марки.

А ведь если не последние события, то Саллар через какое-то время показал бы нам новую Lada Niva, разработку которой он анонсировал сразу же, как заступил на свой пост. Отметим, что с конца мая АВТОВАЗ переживает ротацию управленческих кадров. В частности, президентом стал вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. Вернулся на АВТОВАЗ на должность вице-президента по инжинирингу Евгений Шмелев, работавший на предприятии до середины 2010-х.