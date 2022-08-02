Иностранцы составили рейтинг худших советских машин

Автопром России и СССР часто будоражит умы наших зарубежных коллег. Разумеется, у иностранцев есть любимцы, вроде "Нивы", но чаще всего машины подвергаются разгромной критике

В этот раз высказаться решили наши коллеги из Канады. В общем, издание HotCars составило собственный рейтинг худших советских автомобилей. Критериев для оценки было несколько — это комфорт, безопасность и управление. Итак, лидером стала "Ока".

Тут негатив вызвал и хлипкий кузов, и слабый двигатель и.т.д. Серебро - ЗМС С-1Л, советская инвалидка. Здесь канадцы отрицательно высказались в плане дизайна, который напомнил им эмалированную ванну. Третий в рейтинге — ЛуАЗ-969, советский грузопассажирский легковой автомобиль повышенной проходимости. Четвертую и пятую позиции заняли "Запорожец" и "Таврия".

Впрочем, нам кажется, что канадское издание просто не понимает смысла всех вышеперечисленных машин. Та же самая "ОКА" и ЗМС С-1Л - транспортные средства, которые обеспечили возможность передвижения сотням тысяч инвалидов, и уже за это их можно благодарить.

