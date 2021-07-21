Итальянцы разработали новый дизайн для Lada Niva

Знаете, это очень символичное событие. Почему? Все просто – в свое время известное итальянское ателье Bertone сделало очень неплохой рестайлинг Niva, когда модель подавалась под брендом Chevrolet

К сегодняшнему проекту, к сожалению, Bertone не имеет отношения – дизайн разработан в индивидуальном порядке итальянской студией Icona Design. Занятно, но художник, который делал эскиз является нашим соотечественником - Тохтар Абдрахманов. Ладно, перестаем выстраивать логические связи и переходим к самой машине.

Итак, дизайнер изобразил на эскизе трехдверную версию внедорожника. Niva из будущего получила большие колесные диски и резину с высоким профилем. Предполагаем, что это должно подчеркивать внедорожный характер автомобиля. Что касается кузова, то машину оснастили узкими линиями светодиодных фар, скрытые дверные ручки, массивные бамперы и пластиковые панели, которые являются средством защиты. Занятно, но по заявлению художника, при создании набросков он вдохновлялся фотоаппаратом «Смена» и грузовиком «БелАЗ».