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17 ноя 2021

Электрические автомобили Lada – это возможно?

Электрические автомобили Lada – это возможно?

Вполне -  в недалеком прошлом производитель даже собирал нечто подобное – вспомните про Lada Ellada, которую создали на базе «Калины» универсала. Впрочем, сейчас речь пойдет про продукт нового времени

Удивительно, но руководство отечественной марки считают, что концерн способен  выпустить такой автомобиль. Более того, глава АвтоВАЗ, Николя Мор, заявил, что это случится уже в 2027-2028 году, когда машины Lada перейдут на новую платформу. Предполагается разработка машин совершенно разных классов и форм-факторов.

Отметим, что  российские дизайнеры после таких  заявлений начали сразу фантазировать на предмет облика таких машин.  Интересный проект, например, представил Никита Чуйко, который уже создавал много подобных проектов. В этот раз  его фантазия скрестила Tesla Model 3  с X-образными чертами, разработанными Стивом Маттином. В результате появился интересный гибрид. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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