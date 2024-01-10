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10 янв 2024

Какие автомобили стали лидерами рынка в 2023 году?

Какие автомобили стали лидерами рынка в 2023 году?

Согласно опубликованной Министерством промышленности и торговли информации, в 2023 году в России было продано 1,06 миллиона новых легковых автомобилей. Это на 62% больше по сравнению с 2022 годом

Лидером рынка стала Lada Granta, которая была продана в 191 074 экземплярах, заняв 18% рынка. По сравнению c 2022 годом, объем продаж увеличился в два раза. На второе место поднялся Haval Jolion с 48 980 проданных единиц и 5% долей на рынке. Это достаточно значительной рывок для данного кроссовера, ведь годом ранее объем продаж Jolion составил 17 112 единиц. Тройку лидеров замкнула Lada Niva - 46 850 (4%). В 2022 году автомобиль занимал вторую позицию в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России, но, как видно, его впервые обогнал китаец.

Далее идут Lada Vest - 41 296 (4%) и Chery Tiggo 7 Pro Max - 40 992 (4%). К слову, кроссовер от Chery единственный автомобиль в ТОП-5, который поставляется из Китая в готовом виде.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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