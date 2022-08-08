Какой Lada Vesta владеть выгодно?

Эта модель является одной из самых популярных машин на российском рынке. Любят ее за множество качеств, включая сравнительную дешевизну при покупке и обслуживании. Последний пункт, к слову, можно поставить под сомнение, так как у «Весты» есть различные конфигурации – с теми или иными моторами и коробками передач, ремонт которых может существенно отличаться.