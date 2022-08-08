Какой Lada Vesta владеть выгодно?

Эта модель является одной из самых популярных машин на российском рынке. Любят ее за множество качеств, включая сравнительную дешевизну при покупке и обслуживании. Последний пункт, к слову, можно поставить под сомнение, так как у «Весты» есть различные конфигурации – с теми или иными моторами и коробками передач, ремонт которых может существенно отличаться.
К слову, эксперты автомобильного рынка не так давно проанализировали стоимость технического обслуживания самого популярного на российском рынке автомобиля — Lada Vesta, и выяснили, какие версии флагмана АвтоВАЗа обслуживать дешевле всего, а за какие придется отдать внушительную сумму в сервисе.
Оказалось, что наиболее бюджетной модификацией оказалась версия с отечественными моторами 1.6 и 1.8. В сравнении с ними машины с 113-сильным мотором Nissan оказалось обслуживать дороже на 26 процентов. Самыми дорогими же оказались битопливные машины, которые помимо бензина могут работать на газу.