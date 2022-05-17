Кто возглавит АвтоВАЗ?

Известно, что из-за всех экономических пертурбаций и санкций Renault покидает российский рынок, передавая свои активы государству. Правда, сегодня нас интересует не французский концерн, а отечественный АвтоВАЗ и его судьба.

Поясним, до недавнего времени Renault владела большей частью АвтоВАЗа, теперь же этот актив (более 60 процентов акций) принадлежит НАМИ. Возникает логичный вопрос, а кто же возглавит АвтоВАЗ. На сегодняшний день СМИ говорят о двух потенциальных кандидатурах – нынешнем руководителе ФГУП НАМИ, Сергее Гайсине, и вице-перзиденте АвтоВАЗа Михаиле Рябове.

К слову, буквально на днях ТАСС заявил, что совсем скоро новое руководство АвтоВАЗ представит стратегию развития компании, однако, никакой конкретики представлено не было. Motorpage обратился в пресс-службу АвтоВАЗа за разъяснениями, однако представители компании не стали ничего комментировать, лишь отметили, что на сегодняшний день действующим президентом АвтоВАЗ остается Николя Мор, более того нам сообщили, что топ-менеджер находится в Тольятти, что опровергает недавние заявления СМИ об отъезде господина Мора из России.