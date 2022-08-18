Куда пропал хром с Lada Granta?

В интернете стали появляться гневные комментарии пользователей, которые обнаружили, что на новых машинах нет хрома

Нет, ждать «американского класса» тут не стоит. Хром был на молдингах, крышке багажника и переднем бампере. Теперь же все покрывается безликой серой эмалью. Как сообщает портал «Лада-онлайн», производитель пошел на такой шаг из-за жалоб клиентов на качество самого хрома, дескать, он слишком быстро начинает облезать. Собственно, отказ от данного вида покрытия и является способом борьбы с проблемой.

Отметим, что несколько дней назад на АвтоВАЗе возобновилось производство автомобилей с подушками безопасности. С 1 августа Лады начали оснащаться тревожной кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией.