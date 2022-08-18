Автомобильный портал Motorpage
18 авг 2022

Куда пропал хром с Lada Granta?

Куда пропал хром с Lada Granta?

В интернете стали появляться гневные комментарии пользователей, которые обнаружили, что на новых машинах нет хрома

Нет, ждать «американского класса» тут не стоит. Хром был на молдингах, крышке багажника и переднем бампере.  Теперь же все покрывается безликой серой эмалью. Как сообщает портал «Лада-онлайн»,  производитель пошел на такой шаг из-за жалоб клиентов на качество самого хрома, дескать, он слишком быстро начинает облезать. Собственно, отказ от данного вида покрытия и является способом борьбы с проблемой.

Отметим, что  несколько дней назад на АвтоВАЗе возобновилось производство автомобилей с подушками безопасности. С 1 августа Лады начали оснащаться тревожной кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией.

При написании новости использовалась информация:
Лада-онлайн

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta 2015 вид спереди

АвтоВАЗ отзывает более сорока тысяч «Вест»

17 августа 2022
LADA NIVA Travel

АВТОВАЗ возобновляет производство NIVA TRAVEL

15 августа 2022

АвтоВАЗ вернулся к стандартному режиму работы

15 августа 2022
Lada Niva Travel (2021) вид сбоку

Раскрыты сроки производства Lada Niva Travel

10 августа 2022
Lada Vesta 2015 вид сбоку

Выпуск Lada Vesta будет налажен лишь в первом квартале 2023 года

10 августа 2022

АвтоВАЗ возобновил производство машин с «ЭРА-Глонасс»

09 августа 2022

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни» Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Peugeot 5008 - peugeot 508 sw pse (2021) как рассадить семерых по лавкам
Тест драйв
12 августа 2022

Peugeot 5008
"Как рассадить семерых по лавкам"
Exeed LX - exeed lx (2021) «без скидок на мелочи»
Тест драйв
07 августа 2022

Exeed LX
"«Без скидок на мелочи»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 2 6 8