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11 янв 2021

Lada 4x4 отстояла историческую справедливость

Lada 4x4 отстояла историческую справедливость
Автор фото: фирма-производитель

Знаменитому отечественному внедорожнику вернули легендарное имя «Нива». Теперь  название модели звучит так - LADA Niva Legend.

Читатели Motorpage согласятся, что «Ниву» всегда называли своим именем, даже когда она носила индекс 4х4. Это случилось в те смутные года, когда на свет появилась Chevrolet Niva, которая и отхватила себе легендарные четыре буквы. Однако,  теперь СП GM-АвтоВАЗ ликвидировано и отечественный концерн решил вернуть имя тому автомобилю, которому оно принадлежит по праву.

При этом, Lada Niva (бывшая Chevrolet) никуда не денется. Фактически, производитель создал полноценное единое семейство «Нив», куда входит классическая версия с индексом Legend и более современная Niva Travel.

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